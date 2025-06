The Social Network tornerà con un sequel e alla regia ci sarà Aaron Sorkin

A 15 anni dal primo film è stato annunciato che la controversa storia di Facebook tornerà sullo schermo.

«Il sequel di The Social Network vedrà la luce», annuncia il sito Deadline, rivelando che il vincitore dell'Oscar Aaron Sorkin tornerà come sceneggiatore e regista. Il nuovo capitolo, intitolato The Social Network Part II, si concentrerà sui retroscena di The Faceb Vai su Facebook

Si torna nell'universo social di #Facebook: confermato il sequel diretto di #TheSocialNetwork, scritto e diretto da #AaronSorkin.

