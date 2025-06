The Nun II | un sequel horror prevedibile ma godibile – Recensione

Dopo il successo del primo capitolo, "The Nun II" si presenta come un sequel prevedibile ma comunque divertente per gli amanti dell’horror. La saga dell’Universo Conjuring continua a coinvolgere, offrendo momenti di tensione e suspense che, pur seguendo formule collaudate, mantengono viva l’attenzione dello spettatore. È la prova che, anche tra cliché e ripetizioni, il fascino di questo filone rimane intatto e sorprendente.

Il The Conjuring Universe nell'ultimo decennio ha monopolizzato il filone dell'horror contemporaneo, con ben nove titoli usciti ad oggi che vanno a comporre questa saga raccogliente altre saghe – oltre all'omonima, ricordiamo la trilogia della bambola Annabelle, lo stand-alone ispirato al folklore sudamericano La Llorona e il dittico dedicato alla suora demoniaca. E in quest'occasione siamo qui a parlare proprio di The Nun II, arrivato nelle sale a cinque anni dall'originale e recentemente sbarcato nel catalogo di Netflix. Un personaggio ormai entrato nell'immaginario comune, anche non strettamente cinefilo, quello di Valak, che dietro l'abito da religiosa nasconde quelle spaventose fattezze.

