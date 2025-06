The Comeback | la serie con Lisa Kudrow ritornerà con la stagione 3

Il mondo spietato dello spettacolo rivive con un tocco irresistibile: HBO annuncia la stagione 3 di The Comeback, la comedy che ha fatto innamorare il pubblico 20 anni fa. Con Lisa Kudrow brillante nel ruolo di una star Hollywood in cerca di riscatto, questa serie promette di conquistare ancora una volta. La stagione finale segnerà un’epica conclusione a un viaggio divertente e autentico nel cuore dell’industria dello showbiz. La saga sta per riprendere vita: non vediamo l’ora di scoprire cosa ci aspetta!

HBO ha annunciato la produzione della terza stagione della serie The Comeback, che aveva debuttato 20 anni fa sugli schermi americani. HBO ha annunciato il ritorno della serie The Comeback per la stagione 3, che sarà l'ultima. La comedy creata da Michael Patrick King con star Lisa Kudrow ha compiuto recentemente 20 anni e nel 2014 era poi tornata con gli episodi della seconda stagione. Cosa racconta lo show La serie The Comeback racconta la storia dell'attrice Valerie Cherish che diventa la protagonista di un reality show cercando di rilanciare la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Nel secondo capitolo della storia Valerie cercava di produrre un pilot per Andy Cohen e veniva scelta come protagonista di una serie intitolata Seeing .

