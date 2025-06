' The Bear 4' | per lo chef di Jeremy Allen White è il tempo della consapevolezza

Nella frenesia della cucina, Carmy Berzatto trova il suo vero credo, unendo passione e perfezionismo in ogni piatto. La sua dedizione sfida i limiti del talento e dell’emozione, rendendo ogni preparazione un atto di fede. Con la quarta stagione di 'The Bear' su Disney+, ci immergiamo ancora di più nel cuore tumultuoso di uno chef che trasforma la cucina in un santuario. E così, la sua lista di personalissimi ...

C'è chi sul comodino ha la Bibbia e chi 'Kitchen Confidential' di Anthony Bourdain. Una questione di credo. Per Carmy Berzatto (Jeremy Allen White) la cucina è sempre stata la sua religione. E in fondo lo chef è un po' una sorta di creatore che utilizza fornelli e coltelli per plasmare le proprie creazioni. Il protagonista di 'The Bear', appena tornato su Disney+ con una quarta stagione, ha addirittura una sua lista di personalissimi comandamenti non negoziabili appesi in cucina. Avevamo lasciato lui e il suo staff in attesa di una recensione del ristorante che dà il nome alla serie da parte del Chicago Tribune. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - 'The Bear 4': per lo chef di Jeremy Allen White è il tempo della consapevolezza

