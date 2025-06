The Batman Parte II | la sceneggiatura è pronta

Grande notizia per gli appassionati di Gotham! Matt Reeves e Mattson Tomlin hanno annunciato su Instagram che la sceneggiatura di The Batman Parte II è finalmente pronta, segnando un passo importante verso il ritorno dell’Uomo Pipistrello sul grande schermo. Con un’immagine che anticipa nuove avventure e misteri da svelare, l’attesa cresce: cosa ci riserverà questa seconda parte? Restate sintonizzati, perché il meglio deve ancora venire.

Secondo quanto lasciano intendere Matt Reeves e Mattson Tomlin con un crosspost su Instagram, la sceneggiatura per The Batman Parte II è pronta! I due hanno condiviso una foto che li ritrae sullo sfondo, sfuocati, mentre in primo piano compare uno script che ha sul frontespizio l’inconfondibile logo dell’Uomo Pipistrello. View this post on Instagram A post shared by Matt Reeves (@mattreevesla) The Batman, con Robert Pattinson, è uscito nelle sale cinematografiche statunitensi il 4 marzo 2022. Un sequel del film è stato annunciato ufficialmente dalla Warner Bros. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

