The Batman Part 2 Matt Reeves rivela che la sceneggiatura del film è pronta

Dopo mesi di attesa e speculazioni, una notizia ufficiale scuote gli appassionati di Batman: Matt Reeves ha confermato che la sceneggiatura di The Batman Part 2 è finalmente pronta. Con una foto condivisa sui social, il regista ha dato il via a una nuova avventura oscura e avvincente. Il sogno di vedere ancora una volta il Cavaliere Oscuro sul grande schermo si avvicina: il futuro di Gotham si fa più chiaro che mai.

Dopo mesi di silenzio e voci contrastanti, arriva finalmente una conferma ufficiale: la sceneggiatura di The Batman Part 2 è completa: a comunicarlo è stato direttamente il regista Matt Reeves, che ha pubblicato sui social una foto del copione affiancato dal co-sceneggiatore Mattson Tomlin. L'immagine condivisa da Reeves ha un messaggio chiaro: il progetto va avanti, e lo fa con decisione. Il titolo rimane fedele al primo capitolo, senza sottotitoli aggiuntivi, e si inserisce nella visione noir e investigativa già apprezzata nel film precedente con Robert Pattinson. Il completamento dello script rappresenta un passo importante per zittire le voci che parlavano di una possibile cancellazione del sequel, smentite anche dal supervisore dell'universo DC, James Gunn, che aveva invitato alla pazienza, spiegando che la scrittura stava semplicemente richiedendo più tempo del previsto.

In questa notizia si parla di: reeves - batman - part - matt

