The Batman 2 | Matt Reeves annuncia di aver finito lo script

Importante passo avanti per i fan di Batman: dopo mesi di attesa e incertezze, Matt Reeves ha annunciato di aver terminato la sceneggiatura di The Batman 2. L’entusiasmo cresce tra gli appassionati che attendono con ansia il ritorno del Cavaliere Oscuro sul grande schermo. Ora, con il copione completato, il progetto si avvicina sempre di più alla fase di produzione, facendo sperare in un'uscita imminente e ricca di emozioni.

Dopo una lunga attesa i fan della DC hanno ricevuto un aggiornamento su The Batman 2: la sceneggiatura è stata completata. Il regista Matt Reeves ha aggiornato i suoi fan svelando di aver completato il lavoro previsto sullo script dell'atteso The Batman 2. Il progetto è in fase di sviluppo ormai da tempo e ha subito vari ritardi e slittamenti, suscitando tra i fan della DC anche qualche preoccupazione. L'update su The Batman 2 Matt Reeves ha ora pubblicato sui social una foto che lo ritrae insieme al co-sceneggiatore Mattson Tomlin. In primo piano si vede il copione di The Batman 2, come rivela il logo visibile sulla prima pagina. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - The Batman 2: Matt Reeves annuncia di aver finito lo script

