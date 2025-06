TFA sostegno X ciclo stop accesso diretto | percorsi alternativi per i triennalisti

Se sei un triennalista interessato al TFA sostegno, è fondamentale conoscere le novità del ciclo X. Con l’accesso diretto che lascia spazio a percorsi alternativi da 40 CFU, promossi da INDIRE e università, si apre una nuova strada per qualificarsi. La buona notizia? Le esenzioni dalla preselettiva rimangono per chi possiede i requisiti specifici. Scopri come affrontare al meglio questa fase e prepararti al meglio alle prove dal 15 […].

Nel X ciclo del TFA sostegno viene meno l'accesso diretto riservato ai docenti con tre anni di servizio specifico. Non sarà più garantita la quota del 35%, ma sono attivi percorsi alternativi da 40 CFU promossi da INDIRE e università. Confermata l'esenzione dalla preselettiva per chi ha i requisiti specifici. Le prove iniziano il 15

Tfa Sostegno IX ciclo: balli di fine corso e le polemiche social - Con l'arrivo della conclusione delle lezioni del Tfa Sostegno IX ciclo, festeggiamenti tra balli e brindisi si intrecciano a polemiche sui social.

Il decreto ministeriale n. 436 del 26 giugno autorizza l’avvio del X ciclo TFA Sostegno con una distribuzione capillare di 35.784 posti su tutto il territorio nazionale. L’analisi della tabella A, allegata al provvedimento ministeriale, rivela una geografia formativa co Vai su Facebook

