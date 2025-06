TFA sostegno X ciclo poco tempo per studiare? Pacchetto Studio rapido

Se il tempo stringe e il prossimo TFA sostegno ti sembra una sfida, non disperare: abbiamo preparato un pacchetto “Studio rapido” pensato appositamente per ottimizzare i tuoi studi in breve tempo. Con le prove dal 15 al 18 luglio, ogni giorno conta per affrontare al meglio questa importante sfida. Scopri come massimizzare il tuo studio e affrontare con sicurezza le prove, perché il successo è alla portata di tutti.

Prove dal 15 al 18 luglio, il Ministero emana il Decreto. Le date sono così distribuite: 15 luglio 2025 per la scuola dell’infanzia, 16 luglio 2025 per la scuola primaria, 17 luglio 2025 per la scuola secondaria di primo grado e 18 luglio 2025 per la scuola secondaria di secondo grado. Libro studio rapido Per . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

TFA Sostegno X ciclo: corso di preparazione per prova preselettiva, scritto e orale + simulatore preselettiva, esempi prova scritta + libro “Studio rapido” - Preparati a diventare il supporto che ogni studente merita! Il corso di preparazione per il TFA sostegno offre oltre 90 ore di video lezioni, un'ampia raccolta di materiali didattici e 5000 quesiti nel simulatore.

Al via il X ciclo dei percorsi di specializzazione per il sostegno didattico. Sono 35.784 i posti disponibili per l'anno accademico 2024-2025, suddivisi tra infanzia, primaria e secondaria. Le prove ? 15 luglio: scuola dell'infanzia 16 luglio 2025: scuola prim

Tfa Sostegno X ciclo e percorsi INDIRE al via, le date delle prove e la tabella dei posti disponibili - Il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato il decreto che autorizza l’avvio del X ciclo di specializzazione per il ... Si legge su fanpage.it

Pubblicato il Decreto per l’avvio del TFA Sostegno 2025 (X Ciclo): autorizzati 35784 posti, prove dal 15 al 18 Luglio - Il MUR ha pubblicato il Decreto che autorizza l'avvio del X ciclo del TFA Sostegno 2025 per la specializzazione sul sostegno dei docenti. Segnala ticonsiglio.com