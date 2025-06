Tfa Sostegno X ciclo e percorsi INDIRE al via le date delle prove e la tabella dei posti disponibili

Se sei interessato a diventare insegnante di sostegno, questa è l’occasione che aspettavi: il X ciclo di specializzazione sta per partire con quasi 36.000 posti disponibili e le prove preselettive in programma dal 15 al 18 luglio. Le opportunità si moltiplicano anche con i percorsi INDIRE, pronti a supportarti nel percorso formativo. Scopri tutte le date e i dettagli per non perdere questa importante chance di crescita professionale.

Il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato il decreto che autorizza l’avvio del X ciclo di specializzazione per il sostegno didattico. Quasi 36.000 i posti autorizzati, prove preselettive dal 15 al 18 luglio. Al via i corsi INDIRE: quando presentare domanda. 🔗 Leggi su Fanpage.it

