TFA Sostegno X ciclo 2025 per la scuola dell' infanzia primaria e secondaria | date prove

Se sei interessato a diventare docente di sostegno nella scuola dell’infanzia, primaria o secondaria, questa è la tua occasione: il Ministero dell’Università e della Ricerca ha autorizzato l’avvio del X ciclo TFA Sostegno per il 2024/2025, con prove preselettive in arrivo. Rimani aggiornato sulle date e preparati al meglio per questa importante sfida nel mondo dell’istruzione inclusiva.

Il decreto ministeriale n. 436, pubblicato oggi dal Ministero dell’Università e della Ricerca, autorizza l’avvio del X ciclo TFA Sostegno per l’anno accademico 20242025. Il Ministro Anna Maria Bernini ha firmato il provvedimento che disciplina i percorsi formativi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, in tutti gli ordini scolastici. Le prove preselettive si svolgeranno a partire da luglio 2025 in quattro giornate consecutive. Questa la distribuzione delle date: 15 luglio 2025 per la scuola dell’infanzia, 16 luglio 2025 per la scuola primaria, 17 luglio 2025 per la scuola secondaria di primo grado e 18 luglio 2025 per la scuola secondaria di secondo grado. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - TFA Sostegno X ciclo 2025 per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria: date prove

