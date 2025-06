TFA Sostegno prova scritta 2025 | esempi di tracce cosa studiare e come prepararsi

Sei pronto a conquistare il TFA Sostegno 2025? Con l'avvicinarsi del X ciclo, è fondamentale conoscere le tracce delle prove scritte, capire cosa studiare e adottare strategie efficaci per prepararsi al meglio. In questo approfondimento, scoprirai esempi di temi, consigli pratici e le categorie di studenti coinvolti, così da affrontare con sicurezza questa importante sfida. Preparati a superare ogni ostacolo e avviare con successo il tuo percorso nel sostegno scolastico.

TFA Sostegno prova scritta, al via il X ciclo: nell'attesa dell'avvio delle preselettive e della pubblicazione delle date della prova scritta, ecco un approfondimento su cosa studiare e come prepararsi al meglio alla seconda fase della selezione. Alcuni Atenei infatti, in ragione del numero di domande pervenute, potrebbero decidere di non effettuare la preselezione e di passare direttamente alla prova scritta. Ci sono inoltre delle categorie di candidati che non devono sostenere la preselettiva e possono accedere direttamente alle prove successive. Il 26 giugno 2025 è stato pubblicato il Decreto ministeriale del TFA Sostegno X ciclo.

