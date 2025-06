TFA Sostegno IX ciclo dal 15 al 18 luglio le preselettive | come si svolgono e chi può partecipare

Se sei interessato a specializzarti nel sostegno scolastico, le date delle prove preselettive del TFA Sostegno IX ciclo, in programma dal 15 al 18 luglio, rappresentano un passo fondamentale. Scopri come si svolgono, chi può partecipare e quali competenze verranno valutate, per affrontare con sicurezza questa importante sfida e avvicinarti al tuo obiettivo professionale.

Le prove preselettive del TFA Sostegno IX ciclo, per l’accesso ai corsi di specializzazione su posto di sostegno, sono articolate secondo criteri stabiliti dai decreti ministeriali e verificheranno competenze didattiche, relazionali e linguistiche. Date e struttura della preselettiva per il TFA Sostegno Le prove preselettive del TFA Sostegno IX ciclo si terranno tra il 15 . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

