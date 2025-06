Tessuto arte sacralità Il manto giubilare di Giovanni Paolo II

Nel cuore degli anni Novanta, la sfida era di grande portata: creare un imponente manto giubilare per Giovanni Paolo II, simbolo di fede e rinnovamento. Oltre 16.000 metri di tessuto policromo, adornato da soggetti teologici che raccontano il viaggio dell’uomo e della Chiesa nel tempo. Una tela che unisce arte sacra e maestria tessile, testimonianza dell’eccellenza del distretto di Prato. E così, il 1999 diventò un momento indimenticabile per l’arte tessile italiana...

Oltre 16.000 metri del tessuto per accompagnare la Chiesa che entrava nel terzo millennio. Una stoffa con disegno policromo, non bianco come da tradizione, ma con precisi soggetti teologici: il cosmo, l'uomo, il Redentore e la fine del tempo. Era il 1999, e le imprese tessili del distretto di Prato, rappresentate allora dall'Unione Industriale Pratese, oggi Confindustria Toscana Nord, furono chiamate a realizzare il progetto del manto papale per Papa Wojtyla e delle vesti liturgiche di 4.000 fra cardinali, vescovi e sacerdoti per il Giubileo del 2000. La confezione fu poi affidata all'atelier di arte sacra X Regio di Venezia.