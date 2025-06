Tesla licenziato il vicepresidente Omead Afshar | era il braccio destro di Elon Musk

Un nuovo capitolo si apre nel mondo di Tesla, dove anche le figure di spicco come Omead Afshar, il braccio destro di Elon Musk, sono state lasciate andare. Dopo essere salito alle alte vette dell’azienda, Afshar ora si congeda, alimentando il dibattito sulle sfide interne del gigante delle auto elettriche. Con questa mossa, Tesla si trova a dover affrontare un periodo di incertezza e rinnovamento strategico.

Altro addio eccellente in casa Tesla. È stato infatti licenziato Omead Afshar, storico confidente e collaboratore di Elon Musk, promosso vicepresidente e responsabile delle operazioni in Nord America ed Europa lo scorso ottobre. Afshar era entrato in Tesla nel 2017 come ingegnere e poi era stato capace di scalare le gerarchie. Con lui si allunga la lista delle uscite di alto livello dal colosso delle auto elettriche, alle prese con un significativo calo della vendite dovuto alla crescente concorrenza e al boicottaggio dei consumatori dopo il sostegno di Musk e a Donald Trump ( poi lo strappo ). 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Tesla, licenziato il vicepresidente Omead Afshar: era il braccio destro di Elon Musk

