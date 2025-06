Terzo settore protagonista | Volontariato giusto candidarci come capitale

Il terzo settore si prepara a brillare: candidare Modena come capitale del volontariato 2026 è un’opportunità unica per mettere in luce un mondo ricco di impegno e passione, radicato nel nostro territorio. Con il supporto del PD e l’approvazione del Consiglio comunale, siamo pronti a valorizzare questa risorsa fondamentale. Tra poco più di un mese, l’attesa si trasforma in azione: il momento di credere nel nostro potenziale è arrivato.

Candidare Modena come capitale del volontariato 2026. E approfittare dell’occasione per valorizzare un intero mondo, quello del terzo settore, che nella nostra provincia vanta un grande potenziale tra numeri e presenza capillare. La proposta è arrivata dal Pd (primo firmatario il consigliere Luca Barbari), il Consiglio comunale ha approvato. E l’ambiente del volontariato è in attesa. Si tratterà, tra l’altro di aspettare poco più di un mese, come dice Alberto Caldana, presidente del Centro servizi volontariato Terre Estensi: "Abbiamo già proposto la nostra candidatura a livello nazionale. A fine luglio si dovrebbe già conoscere la graduatoria e sapere quindi se sarà davvero Modena la capitale del volontariato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Terzo settore protagonista: "Volontariato, giusto candidarci come capitale"

