Terzo mandato partita chiusa?

Il dibattito sul terzo mandato dei governatori sembra ormai chiuso, con l’esito che si prospettava da tempo. Tuttavia, dietro le quinte, le tensioni tra le forze di maggioranza sono ancora palpabili, e il tentativo di trovare un accordo è sfumato. La partita, almeno per ora, sembra aver raggiunto una conclusione definitiva, lasciando aperti solo interrogativi sul futuro della governance regionale. Ma sarà davvero così?

