terzo mandato addio ora la battaglia interna si sposta sulla lombardia

Dopo il definitivo addio al terzo mandato, la scena politica italiana si sposta ora sulla Lombardia, dove la battaglia interna si accende con nuove sfide e alleanze in vista delle regionali autunnali. La bocciatura della proposta di modifica costituzionale ha chiuso un capitolo, ma apre le porte a un rinnovato confronto tra forze politiche e leader emergenti. Ora, tutto è pronto per un autunno all'insegna di sorprese e strategie sorprendentemente imprevedibili.

Commiato per il terzo mandato. Salvo stravolgimenti dell’ultimo minuto a opera del governo, la sonora bocciatura da parte della commissione Affari costituzionali del Senato ha licenziato senza appello il dibattito politico sul terzo mandato per i governatori. E insieme tutte le alchimie in vista delle regionali di autunno: dalla riconferma del leghista anomalo Luca Zaia in Veneto a quella del Pd ancor più anomalo Vincenzo De Luca in Campania, che per differenti ragioni interne e esterne alla maggioranza potevano non dispiacere al partito della premier Giorgia Meloni. E invece, rispetto al vantaggio di cui sicuramente il centrosinistra potrebbe approfittare – non in Veneto, ma in Toscana, Marche, Campania e Puglia – alle ultime regionali di autunno prima delle politiche del 2027, ha prevalso la coerenza di principio professata da Forza Italia e assecondata da Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net