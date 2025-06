Terrore in casa | colpisce la moglie con una testata il figlio si rifugia in cameretta Arrestato 50enne

Una sera di paura e tensione ad Ancona, quando un uomo di 50 anni ha scatenato il panico in casa, colpendo la moglie e aggredendo i poliziotti intervenuti. La sua escalation di violenza ha lasciato tutti scioccati: ecco cosa è successo e quali sono le conseguenze di questa drammatica vicenda. La richiesta…

ANCONA - Ha colpito la moglie con una testata, schiaffeggiato la figlia, spaventato l’intera famiglia, aggredendo i poliziotti intervenuti per riportare la calma: per questo un 50enne di origine marocchina è stato arrestato dalla Polizia di Stato nella serata di ieri ad Ancona. La richiesta. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: moglie - testata - arrestato - terrore

