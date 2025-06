Terrore all’Isola dei Famosi 2025 | Panico tra i naufraghi e capanne distrutte!

Un temporale improvviso ha scosso l’Isola dei Famosi 2025, lasciando i naufraghi sotto shock e le capanne in frantumi. Tra paura e adrenalina, i concorrenti devono affrontare una notte di caos e sopravvivenza. Dopo la semifinale ricca di emozioni, il maltempo ha aggiunto un ulteriore colpo di scena: scopriamo come si sono risolti questo dramma naturale e quali sono i finalisti che ci terranno incollati alla tv.

