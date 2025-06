Terricciola | scatta l' ordinanza per i controlli delle proprietà private

Terricciola intensifica i controlli sulle proprietà private per garantire la sicurezza e la tutela del territorio. Il Comune invita tutti i proprietari, conduttori e utilizzatori di terreni a rispettare l'ordinanza, mantenendo puliti fossi, canali e sistemi di drenaggio. Con l’aumento delle precipitazioni, è fondamentale prevenire allagamenti, smottamenti e frane. La collaborazione di tutti è essenziale per preservare il nostro territorio e vivere in un ambiente più sicuro e resiliente.

Il Comune di Terricciola informa tutti i proprietari, conduttori e utilizzatori di terreni situati nel territorio comunale che, per prevenire allagamenti, smottamenti e frane, è obbligatorio mantenere puliti e funzionali fossi, canali e sistemi di drenaggio delle acque meteoriche. Con l’aumento. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: terricciola - scatta - ordinanza - controlli

Controlli anti degrado, scatta l'ordinanza; Terricciola, degrado: proprietà private sorvegliate speciali.

Scatta la città 30, da martedì ordinanze e controlli - RaiNews - Scatta la città 30, da martedì ordinanze e controlli Polizia locale in campo con pattuglie, infovelox e anche telelaser per le prime multe. Riporta rainews.it

Nuova ordinanza, più controlli nel fine settimana - MSN - Arivano i primi dati della polizia locale per le attività di controllo e presidio del territorio in occasione del lungo ponte del 2 giugno. Come scrive msn.com