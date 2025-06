Terremoto Sinner fuori dallo staff Panichi e Badio | la rottura alla vigilia di Wimbledon Cos’è successo

La vigilia di Wimbledon è stata sconvolta da una notizia sorprendente: Jannik Sinner si è visto improvvisamente privato dello staff di fiducia, con l’addio di Marco Panichi e Ulises Badio. Una mossa inaspettata che scuote il mondo del tennis, soprattutto considerando le scelte recenti fatte dall’italiano. Quali saranno le conseguenze di questa rottura? E come influenzerà la sua corsa verso il prestigioso titolo? Restate con noi per scoprirlo.

La vigilia di Wimbledon viene scossa da un evento traumatico per Jannik Sinner: il preparatore atletico Marco Panichi e il fisioterapista Ulises Badio non fanno più parte dello staff del numero 1 al mondo. Un annuncio clamoroso, sia perché inaspettato sia per le tempistiche. Panichi e Badio erano stati scelti da Sinner meno di un anno fa, alla vigilia dello Us Open, per sostituire Ferrari e Naldi, protagonisti del noto caso Clostebol. Una coppia collaudata, che aveva già lavorato per anni sui muscoli di Novak Djokovic e che ha accompagnato Sinner in un finale di 2024 trionfale, ma anche nel successo agli Australian Open 2025.