Terremoto Osimhen si complica tutto per il Napoli | la notizia gela tutti

Il Napoli sta vivendo un Susseguirsi di emozioni e sorprese in questa stagione di calciomercato. Mentre l’arrivo di De Bruyne infiamma gli animi e accende le speranze dei tifosi, il recente terremoto sulla condizione di Osimhen rischia di mettere tutto in discussione. Una notizia che gela il pubblico azzurro e mette in dubbio il futuro immediato della squadra, lasciando tutti in attesa di sviluppi decisivi.

Brutte notizie sul fronte Osimhen per il Napoli. Gli azzurri rischiano di ritrovarsi con un serio problema in casa. Il mercato del Napoli è iniziato col botto. Kevin De Bruyne è senza dubbio il colpo da novanta fino a questo momento del calciomercato italiano. L’ormai ex talento del Manchester City è approdato all’ombra del Vesuvio e l’entusiasmo al Maradona è già alle stelle. Napoli che però non si è fermato e non si fermerà a De Bruyne, anzi. Marianucci è il secondo colpo estivo, ma i partenopei hanno già fatto capire che continueranno ad operare sul mercato per una squadra di alto livello. (LaPresse) TvPlay. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Terremoto Osimhen, si complica tutto per il Napoli: la notizia gela tutti

