terra dei fuochi abbattuto palo con telecamere

Un grave atto di vandalismo scuote la Terra dei Fuochi: a Villa Literno, un palo con sei telecamere, installate per proteggere la comunità e contrastare lo smaltimento illecito dei rifiuti, è stato abbattuto probabilmente su ordine organizzato. Un gesto che mette a rischio gli sforzi di tutela ambientale e sicurezza. Le autorità sono già al lavoro per fare luce e rintracciare i responsabili, per restituire decoro e sicurezza a questa terra martoriata.

Si tratterebbe di un atto probabilmente organizzato il danneggiamento e l'abbattimento avvenuto a Villa Literno (Caserta) di uno dei pali su cui erano montate sei telecamere, installati tra Trentola e Ischitella per il monitoraggio e la prevenzione di fenomeni criminali, e soprattutto per arginare l'abbandono e lo smaltimento illecito di rifiuti, che spesso poi vengono dati alle fiamme. "Le telecamere – spiega il sindaco di Villa Literno Valerio Di Fraia – erano state attivate da alcuni mesi grazie a un finanziamento di 700mila euro del Ministero dell'Interno, e sono parte di un sistema di videosorveglianza che consente il controllo di una zona per anni interessata da sversamenti illeciti di rifiuti e roghi tossici.

