Terni primo convegno regionale per un nuovo welfare della disabilità | L’accessibilità per tutti è il cuore della democrazia

Il primo convegno regionale dedicato a un nuovo welfare inclusivo ha preso vita a Terni, sottolineando che l’accessibilità per tutti è il cuore pulsante della democrazia. Alla Bct di Terni, venerdì 27 giugno, è nata una comunità di pratiche e apprendimento per l’empowerment delle persone con disabilità, promossa da Avi Umbria APS. Questo appuntamento rappresenta un passo fondamentale verso un futuro più equo e accessibile per tutti.

Si è svolto nella mattinata di venerdì 27 giugno alla Bct di Terni il primo convegno della ‘Comunità regionale di pratiche e apprendimento per l’empowerment delle persone con disabilità’, promossa da Avi Umbria APS e finanziata nell’ambito dell’Assistenza Domiciliare Programmata 2022-2024. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

In questa notizia si parla di: terni - primo - convegno - regionale

Terni, l’istituto Marconi brilla alle finali nazionali di Salsomaggiore: primo premio per la didattica. Tutti i protagonisti - L’Istituto Comprensivo Marconi di Terni brilla alle finali nazionali di Salsomaggiore, vincendo il primo premio per la didattica.

Sulla vita indipendente per i disabili in Bct giornata di lavoro; Unione giovani commercialisti: a Terni il convegno regionale Lazio-Umbria; Green Zone Umbria: una nuova comunità energetica regionale per il futuro sostenibile.

Progetto Riformista in Umbria. A Terni il convegno regionale di Italia Viva con Luigi Marattin - Il Messaggero - A Terni il convegno regionale di Italia Viva con Luigi Marattin. ilmessaggero.it scrive

Devozione: Terni, il 26 ottobre il convegno regionale dei Gruppi di preghiera di Padre Pio dell’Umbria - AgenSIR - “Gesù, ecco la mia speranza, ecco la mia sorgente della felicità” è il tema del convegno regionale dei Gruppi di preghiera di Padre Pio dell’Umbria, che si terrà sabato 26 ottobre nella ... Come scrive agensir.it