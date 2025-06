Terni più di quattrocento studenti coinvolti nel progetto ‘Visioni ritrovate’ | prodotti ventuno cortometraggi

Terni si trasforma in un palcoscenico di creatività e innovazione grazie al progetto ‘Visioni Ritrovate’, coinvolgendo oltre quattrocento studenti di cinque scuole nella produzione di ventuno cortometraggi in realtà virtuale. Un’avventura educativa che riscopre il territorio ternano attraverso linguaggi all’avanguardia, aprendo nuove prospettive di narrazione e coinvolgimento. Questo straordinario esempio di collaborazione scolastica e artistica dimostra come il futuro della cultura possa essere scritto anche con gli strumenti più innovativi.

Cinque scuole, oltre quattrocento studenti e ventuno cortometraggi prodotti per riscoprire e raccontare il territorio ternano attraverso i linguaggi più innovativi. È questo il risultato del progetto 'Visioni Ritrovate – Una serie di storie del territorio in realtà virtuale a trecentosessanta.

