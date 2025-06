Terni oltre quattrocento studenti nel progetto ‘Visioni ritrovate’ | Laboratorio diffuso di creatività partecipazione e cittadinanza attiva

A Terni, il progetto ‘Visioni Ritrovate’ ha coinvolto oltre quattrocento studenti di cinque scuole, dando vita a ventuno cortometraggi che celebrano il territorio attraverso linguaggi innovativi. Un laboratorio diffuso di creatività, partecipazione e cittadinanza attiva, capace di riscoprire e raccontare le bellezze locali in modo coinvolgente e moderno. Questo risultato testimonia come la giovani generazioni siano protagoniste nel preservare e valorizzare il patrimonio culturale e naturale di Terni.

Cinque scuole, oltre quattrocento studenti e ventuno cortometraggi prodotti per riscoprire e raccontare il territorio ternano attraverso i linguaggi più innovativi. È questo il risultato del progetto ‘Visioni Ritrovate – Una serie di storie del territorio in realtà virtuale a trecentosessanta. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

