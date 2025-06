Terni l’associazione Coscioni continua la raccolta firme per la legge regionale sul fine vita

Terni si mobilita per il diritto di scegliere il proprio fine vita: l’associazione Luca Coscioni, con la sua Cellula locale, prosegue la raccolta firme per una legge regionale che garantisca autonomia e dignità. I cittadini sono chiamati a sostenere questa importante iniziativa, già approvata in Toscana, che punta a offrire modalità chiare e rispettose delle decisioni personali. La solidarietà e l’impegno civile possono fare la differenza: unisciti a questa battaglia per i diritti umani.

La Cellula di Terni dell’associazione Luca Coscioni sta portando avanti la raccolta firme per la proposta di legge regionale sul fine vita. In un comunicato l’associazione riporta che si tratta di: “Una legge già approvata e pienamente operativa in Toscana, che si limita a fornire modalità. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

In questa notizia si parla di: legge - associazione - terni - coscioni

