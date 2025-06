Terni inaugurazione del ' Playground' a Villaggio Le Grazie | Eccezionali impianti di aggregazione

A Terni, il sorriso dei più piccoli torna protagonista con l'inaugurazione del nuovo playground al Villaggio Le Grazie. Questa struttura, realizzata grazie ai fondi del progetto Pnrr #giocarerigenera, rappresenta un importante punto di aggregazione e divertimento per tutta la comunità. Sabato 28 giugno, cittadini di tutte le età sono invitati a scoprire il sesto impianto, simbolo di rinascita e spensieratezza. La città si prepara a vivere momenti di gioia e condivisione.

A Terni da sabato mattina 28 giugno sarà aperto e di nuovo a disposizione dei cittadini il ‘playground’ del Villaggio Le Grazie, in via degli Oleandri. Si tratta del sesto impianto costruito attraverso i fondi del progetto Pnrr #giocarerigenera. Soddisfazione per la nuova apertura da parte. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

terni - playground - villaggio - grazie

