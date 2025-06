Ternana cessione del club | Impegni aziendali sempre più rilevanti anche negli Stati Uniti

La Ternana Calcio si prepara a una nuova fase, annunciando ufficialmente la volontà di cedere il pacchetto azionario. Dopo l'anticipazione del sindaco Stefano Bandecchi, la società ha confermato questa decisione, spiegando le motivazioni che la hanno portata a questa importante scelta strategica. Un passo fondamentale per il futuro del club, che apre nuove opportunità di crescita e sviluppo, anche in un contesto internazionale sempre più competitivo.

Una nota ufficiale per confermare la volontà di cedere il pacchetto azionario della Ternana calcio. Lo aveva preannunciato il sindaco Stefano Bandecchi ed ora arriva il comunicato della società. All’interno vengono indicate anche le motivazioni di tale scelta, che riportiamo fedelmente senza. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

In questa notizia si parla di: ternana - cessione - club - impegni

IL PESCARA DI ANDREA FERRARIS PROMOSSO IN SERIE B C’è un altro ex giocatore del Monza che festeggia una promozione: si tratta di Andrea Ferraris. Il suo Pescara ha battuto ai rigori 3-1 la Ternana, dopo che la squadra umbra era riuscita a recupera Vai su Facebook

Ternana: la mossa del cavallo in mano al sindaco ed ex patron Bandecchi, attesa per le decisioni di D'Alessandro per la cessione; La voce dei club; Patron Bandecchi nel mirino conferma di andare avanti ma ricorda: «In vendita quote della Ternana».

Ternana, ufficiale la volontà di cedere il club: il comunicato - La Ternana Calcio ha comunicato ufficialmente, con una nota apparsa nel primo pomeriggio, l’intenzione della proprietà attuale di cedere il pacchetto azionario del club rossoverde. Come scrive ternananews.it

Ternana, il paradosso Mangiarano: triennale al direttore generale mentre il club è a rischio fallimento - Eppure, in questo clima di estrema incertezza, arriva un atto che lascia perplessi molti tifosi e ... Da ternananews.it