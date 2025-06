Teodosic, anche i maghi si ritirano. Ha riacceso la luce nel mondo Virtus.

Milos Teodosic, l’eclettico mago della pallacanestro, ha deciso di appendere le scarpette al chiodo, lasciando un’eredità di sogni e spettacoli indimenticabili. Nato il 19 marzo 1987 a Valjevo, Serbia, ha fatto sognare tifosi di tutto il mondo con meravigliosi passaggi e una classe senza tempo. Ora, il suo talento si spegne, ma il suo spirito rimarrà vivo nei cuori di chi ha creduto in lui. Milos, detto...

Il Mago ha detto stop. Non vedremo più i suoi passaggi immaginifici, la sua barba incolta. Ma quanto ci ha fatto sognare Teodosic? Milos, nato il 19 marzo 1987 a Valjevo, in Serbia, si ferma definitivamente. Da due stagioni aveva scelto di tornare a casa, per giocare per la Stella Rossa, squadra della quale era tifoso, ma l'usura degli anni e una pallacanestro sempre più atletica l'hanno spinto ad appendere le scarpette al chiodo. Milos, detto il mago di Valjevo, ha vinto ovunque sia andato (tranne che nella Nba), portando ai massimi livelli i club nei quali ha militato. Offrendo la possibilità, a qualsiasi compagno, dal più talentuoso al più 'scarso', di trovare canestri facili.