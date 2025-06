Tentata rapina ad un ufficio postale arrestato 37enne

Una mattinata di tensione si è conclusa con l’arresto di un 37enne di Teggiano, protagonista di una tentata rapina violenta presso un ufficio postale di Sala Consilina. Grazie all’operato tempestivo dei Carabinieri, che hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare emessa dal Tribunale di Lagonegro, si rafforza la lotta contro il crimine, garantendo maggiore sicurezza ai cittadini e al patrimonio pubblico.

Tempo di lettura: 2 minuti Nella mattinata odierna i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina hanno proseguito l'operazione iniziata lo scorso 24 giugno, eseguendo un'ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Lagonegro (SA), su conforme richiesta della locale Procura, nei confronti di un 37enne di Teggiano (SA), indagato per tentata rapina pluriaggravata all'Ufficio Postale di Sala Consilina e rapina pluriaggravata di un'arma da fuoco e relativo munizionamento. Secondo l'ipotesi accusatoria, l'arrestato ha offerto il suo contributo nella commissione della rapina avvenuta il 29 aprile del 2024, nel corso della quale i malviventi, armati di fucili, avevano fatto irruzione all'interno della sede principale dell'ufficio postale di Sala Consilina: lì avevano disarmato una guardia giurata ed asportato due bolgette contenenti circa 90 mila euro in contanti, poi disperse durante la fuga.

