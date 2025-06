Tenta di scavalcare il cancello per andare in spiaggia | 15enne resta infilzato nella ringhiera

Un'escursione al mare si trasforma in un dramma: un 15enne, cercando di scavalcare il cancello per raggiungere la spiaggia di Posillipo, si è infilzato nella ringhiera, rischiando la vita. Un gesto impulsivo che poteva avere conseguenze gravissime, ma fortunatamente il suo coraggio e l'intervento tempestivo dei bagnanti hanno fatto la differenza. La sicurezza dei più giovani deve essere sempre una priorità.

