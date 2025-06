Tensione alle stelle tra Weah e la Juventus | Vergognoso vedere gente comportarsi così per soldi

La tensione tra Weah e la Juventus esplode, scatenando polemiche e sdegno tra i tifosi. L'agente del giovane statunitense ha accusato duramente il club bianconero, denunciando comportamenti vergognosi motivati esclusivamente dal denaro e dall'egoismo. È un momento di grande confronto nel mondo del calcio, dove passioni e interessi si scontrano. La vicenda promette di scuotere l'ambiente e far riflettere sul valore dello sport al di là degli affari.

L'agente di Weah tuona contro la Juventus per via del possibile trasferimento del giocatore statunitense al Nottingham Forest insieme a Mbangula. Sfogo contro il club bianconero: "È una vergogna, vedere gente comportarsi così per soldi ed egoismo mi ha deluso molto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: weah - juventus - vedere - gente

Juventus, McKennie e Weah show: i due bianconeri rispondono così ad alcune domande curiose. Risate assicurate con Weston – VIDEO - Preparati a ridere e scoprire il lato più spontaneo di Juventus con McKennie e Weah! In un divertente format targato DAZN, i due bianconeri si svelano tra domande curiose, risate e confidenze che lasceranno il pubblico senza parole.

L’agente di #Weah tuona contro la #Juventus ? «Vedere gente comportarsi in questo modo per soldi ed egoismo mi ha deluso molto. È una vergogna» ha dichiarato a USMNT L’ARTICOLO DI http://JUVENTUSNEWS24.COM LO TROVI NEL PRIMO CO Vai su X

Le parole durissime dell'agente di #Weah riportate da Fabrizio Romano, messaggio chiaro alla #Juventus "Vedere gente comportarsi così per soldi ed egoismo mi ha deluso molto, nessuno può spingerlo a trasferirsi" Vai su Facebook

Tensione alle stelle tra Weah e la Juventus: Vergognoso vedere gente comportarsi così per soldi; Weah rifiuta il Nottingham, l'agente durissimo: Non è una marionetta, è una vergogna vedere gente comportarsi così per soldi; L'agente di Weah tuona: 'È una vergogna. Vedere gente comportarsi così per soldi mi ha deluso'.

Tensione alle stelle tra Weah e la Juventus: “Vergognoso vedere gente comportarsi così per soldi” - L'agente di Weah tuona contro la Juventus per via del possibile trasferimento del giocatore statunitense al Nottingham Forest insieme a Mbangula ... Da fanpage.it

Weah rifiuta il Nottingham, l'agente durissimo: "Non è una marionetta, è una vergogna vedere gente comportarsi così per soldi" - L'agente di Weah ha spiegato il no del giocatore alla cessione: "Nessuno può spingere uno dei calciatori che rappresento a trasferirsi". Riporta msn.com