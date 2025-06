Tennis Paolini eliminata da Iga Swiateki in semifinale a Bad Homburg

Jasmine Paolini si arrende a Iga Swiatek nella semifinale di Bad Homburg, un incontro che ha visto la polacca dominare con classe e determinazione. Con un punteggio di 6-1, 6-3, Swiatek ha dimostrato di essere in grande forma, mettendo in luce tutta la sua potenza e precisione. Nonostante lo sforzo della nostra tennista, il ritmo imposto dall’avversaria ha prevalso, confermando il talento dell’astro nascente del tennis mondiale. La partita si conclude lasciando spazio ai prossimi grandi duelli.

Roma, 27 giu. (askanews) – Nulla da fare per Jasmine Paolini. A Bad Homburg a vincere è Iga Swiatek con il punteggio di 6-1, 6-3 dopo un’ora e 5 minuti di gioco. Una partita controllata da parte della polacca che nel primo set ha conquistato tre break (oltre a esser stata perfetta al servizio) per il 6-1 dopo 29 minuti di gioco. Nel secondo parziale, invece, Paolini aveva subito strappato il break in apertura, ma ha poi perso la battuta a zero nel game successivo. Ristabilita la paritĂ , Swiatek è tornata a comandare e ha conquistato il break per il 4-2 nel corso del 6° game e ha chiuso il match. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

