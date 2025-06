Tennis Paolini contro Sevastova nel primo turno di Wimbledon

L’attesa è alle stelle per il primo turno di Wimbledon, dove Jasmine Paolini si prepara ad affrontare Anastasija Sevastova, la numero 402 del ranking WTA. Un match che promette emozioni e sorprese, con opportunità di avanzare nel torneo e sfide di alto livello. La sfida tra queste due protagoniste del tennis internazionale segna l’inizio di un’edizione ricca di suspense e speranze italiane. La partita di Paolini potrebbe aprire le porte a grandi traguardi, lasciando tutti col fiato sospeso.

Roma, 27 giu. (askanews) – Inizierà contro Anastasija Sevastova (numero 402 del ranking Wta) l’avventura a Wimbledon di Jasmine Paolini. La numero 4 Wta, in caso di vittoria, al secondo turno troverebbe una tra Rakhimova e Ito, mentre potrebbe affrontare Anisimova agli ottavi di finale, con potenziale quarto contro la testa di serie numero 5 Zheng. L’azzurra è nella parte di tabellone con la numero 1 Sabalenka, che potrebbe incontrare in semifinale. Bronzetti se la vedrà contro la svizzera Jil Teichmann, mentre Cocciaretto affronterà la numero 3 al mondo Jessica Pegula. Il 1° turno delle italiane 4 PAOLINI vs Sevastova BRONZETTI vs Teichmann COCCIARETTO vs 3 Pegula L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it