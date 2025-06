Tennis in carrozzina | tre titoli targati Active Sport Brescia nell’itf di Cuneo

Dopo un’attesa più lunga del solito, Alberto Saja di Active Sport Brescia conquista il suo primo e doppio titolo internazionale nel circuito ITF di Cuneo. Un risultato che segna una svolta nella sua carriera, dimostrando che la perseveranza premia sempre. Questo traguardo non è solo un successo personale, ma anche un motivo di orgoglio per tutto il movimento del tennis in carrozzina italiano. La strada verso nuove vette è ormai tracciata: l’avventura continua!

