Tennis il Ct Vela Messina si laurea campione regionale Under 10

Il Ct Vela Messina conferma il suo talento emergente nel mondo del tennis, conquistando il titolo regionale Under 10. La squadra, guidata con passione dal maestro Francesco Palano Quero e supportata da Francesco Varsalona, ha dimostrato una determinazione straordinaria, superando avversari di livello in un emozionante spareggio. Un traguardo che riempie di orgoglio il circolo di Viale della LibertĂ e anticipa un futuro brillante per i giovani campioni.

Il Ct Vela Messina ha primeggiato nel campionato siciliano a squadre Under 10 misto di tennis. La piĂą giovane formazione del circolo di Viale della LibertĂ , capitanata dal maestro Francesco Palano Quero, coadiuvato da Francesco Varsalona, ha battuto, al doppio di spareggio, gli etnei del Tweener. 🔗 Leggi su Today.it

