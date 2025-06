Temptation Island Giada e Francesco svelano sui social il sesso del loro bebè VIDEO

Giada Giovannelli e Francesco Branco, ex protagonisti di Temptation Island, stanno per accogliere una nuova vita: un dolce bebè. I loro social sono esplosi di gioia e emozione, mentre svelano il sesso del loro futuro figlio in un video toccante. La coppia condivide con i fan questa meravigliosa anticipazione, rivelando un capitolo di felicità che segnerà il loro cammino. Un lieto evento che promette di portare ancora più amore nella loro storia.

