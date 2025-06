Temptation Island 2025 Filippo Bisciglia stregato dalle tentatrici La reazione di Pamela Camassa

Manca ormai pochissimo all’atteso debutto di Temptation Island 2025, e Filippo Bisciglia si lascia accidentalmente coinvolgere da un’affascinante tentatrice, lasciando i fan senza fiato. L’ormai iconico conduttore, profondamente legato a Pamela Camassa, rivela in un’intervista le sue emozioni e il suo stupore di fronte alle nuove corteggiatrici. La stagione promette scintille, ma come reagirà Pamela a questa confessione? Restate con noi per scoprire tutti i retroscena!

Manca ormai pochissimo all’inizio di Temptation Island 2025 e Filippo Bisciglia svela di essere rimasto stregato dalle corteggiatrici dello show. Il conduttore è legato da diversi anni a Pamela Camassa, showgirl e modella conosciuta qualche anno dopo l’uscita dal Grande Fratello. Temptation Island 2025, la confessione di Bisciglia sulle tentatrici. Intervistato dal settimanale Chi, Filippo Bisciglia ha parlato della nuova stagione di Temptation Island, ma soprattutto di amore. Il conduttore è fidanzato da moltissimi anni con Pamela Camassa, ma ha raccontato di essere rimasto stregato da alcune tentatrici. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Temptation Island 2025, Filippo Bisciglia stregato dalle tentatrici. La reazione di Pamela Camassa

In questa notizia si parla di: bisciglia - temptation - island - filippo

“Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso - "Temptation Island", il reality dei sentimenti per eccellenza, si prepara a tornare su Canale 5, ma per il conduttore Bisciglia è in arrivo un brutto colpo.

Non era mai successo. Temptation Island: l'annuncio di Filippo Bisciglia sulla nuova edizione sorprende tutti >> https://buff.ly/vxl8djL Vai su Facebook

Translate postTemptation Island 2025: "Ad una coppia è successa una cosa mai vista prima!", il primo spoiler bomba di Filippo Bisciglia https://gay.it/temptation-island-2025-spoiler-coppia… #Canale5 #Mediaset Vai su X

Filippo Bisciglia presenta il nuovo Temptation Island: Vedrete una cosa mai successa prima; Temptation Island 2025, Filippo Bisciglia stregato dalle tentatrici. La reazione di Pamela Camassa; Temptation Island 2025, segnalazione choc: una coppia aspetta un figlio?/ Filippo Bisciglia: Mai.

Temptation Island, Filippo Bisciglia commenta le tentatrici: crisi con Pamela Camassa? Ecco la verità - Filippo Bisciglia ha scherzato sulle nuove tentatrici della nuova edizione di Temptation Island ma sul web spunta un rumors: lui e Pamela sono in crisi? tuttosulgossip.it scrive

"Temptation Island": una coppia al centro di un evento mai visto prima, che sia una gravidanza? - Filippo Bisciglia svela le prime anticipazioni: una coppia vivrà un evento clamoroso inedito nella storia del reality, e il set si sposta dalla Sardegna alla ... Da alfemminile.com