Temporali in provincia grandine gigante nel Sacilese

È stata una serata di grande spettacolo e apprensione, con il temporale che ha portato grandine gigante nel Sacilese, lasciando dietro di sé un paesaggio insolito e sorprendenti testimonianze della forza della natura. La città si prepara ora a fronteggiare i danni e a ripartire con energia rinnovata, dimostrando ancora una volta la resilienza della comunità locale.

Il temporale che si è abbattuto nella serata di giovedì 26 giugno ha portato con sé la grandine (prevista) e in alcune zone della provincia di Pordenone sono caduti chicchi grandi anche come arance. La zona più colpita è stata quella occidentale, in particolare Sacile e dintorni. La città. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Maltempo tra Lecco e provincia: strade come fiumi o imbiancate dalla grandine - Nel pomeriggio di oggi, Lecco e la sua provincia sono state colpite da un violento maltempo: forti grandinate e abbondanti acquazzoni hanno trasformato le strade in fiumi e ricoperto tutto di ghiaccio.

