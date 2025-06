Tempo di vacanza | la situazione del traffico e l' avviso dell' Anas il video

Con l’arrivo di giugno, le strade italiane si preparano a vivere il grande flusso di vacanzieri in partenza verso mete estive. L’ANAS prevede un aumento del traffico lungo le principali arterie, segnando il via alle prime partenze per le ferie. È il momento di pianificare con attenzione i nostri spostamenti per viaggiare in sicurezza e godersi al massimo ogni attimo di relax. Restate aggiornati con il video di avviso dell’ANAS e partite senza stress!

Giugno si avvia al termine e cominciano le prime partenze per le vacanze estive. Non solo weekend e gite fuori porta, ma anche viaggi verso mete più lontane. Lungo la rete Anas per questo fine settimana è atteso traffico in aumento: spostamenti in crescita dai grandi centri urbani in tutta Italia. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

