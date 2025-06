Tempi infiniti per i cantieri | Basta scaricabarile sui tecnici E’ cattiva amministrazione

I tempi infiniti per i cantieri sono il risultato di una cattiva gestione amministrativa e di un modo di scaricare le responsabilità sui tecnici. La giunta si nasconde dietro polemiche politiche, evitando di affrontare i veri problemi, come dimostra la lunga attesa per il cantiere di via Falcinello. È ora di cambiare passo e assumersi le proprie responsabilità per garantire interventi rapidi ed efficaci.

"La giunta evita i problemi nascondendosi dietro le responsabilità tecniche e la polemica politica". Così il segretario del Pd sarzanese, Marco Baruzzo respinge al mittente le accuse di strumentalizzazione dopo l'assemblea alla Bocciofila. E insiste: la storia del cantiere di demolizione e ricostruzione del ponte di via Falcinello – aperto a pochi mesi dalle elezioni amministrative poi sospeso per oltre 18 mesi per via spostare i sottoservizi – è emblematica della cattiva gestione dell'amministrazione Ponzanelli. "Il problema relativo ai sottoservizi – afferma Baruzzo – era stato segnalato anni prima nella conferenza dei servizi, a verbale, dal gestore della distribuzione elettrica.

