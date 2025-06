Telese Terme tre giorni di prevenzione oncologica gratuita

Dal 28 al 30 giugno, Telese Terme si trasforma in un importante punto di prevenzione grazie al poliambulatorio mobile della Regione Campania. Per tre giorni, in Piazza Minieri, cittadini potranno usufruire di screening oncologici gratuiti con il supporto di personale medico altamente qualificato. Un’occasione preziosa per prendersi cura della propria salute e sensibilizzare sulla prevenzione. Non perdere questa opportunità : la prevenzione è il primo passo verso un futuro più sicuro.

Tempo di lettura: 2 minuti Da domani 28 e fino al 30 giugno in Piazza Minieri il poliambulatorio mobile della Regione Campania dalle ore 9. Anche quest’anno Telese Terme ospita il poliambulatorio mobile per gli screening oncologici gratuiti, promosso dalla Regione Campania in collaborazione con l’ASL di Benevento. Il truck sanitario sarà presente in Piazza Minieri nei giorni 28, 29 e 30 giugno, con personale medico e infermieristico qualificato a disposizione dei cittadini. Sarà possibile sottoporsi gratuitamente a:mammografia (screening tumore al seno), Pap-test (screening tumore del collo dell’utero), ritiro del kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci (screening tumore del colon-retto). 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Telese Terme, tre giorni di prevenzione oncologica gratuita

