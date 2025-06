Telemedicina meno spostamenti e cure su misura

La telemedicina rivoluziona il nostro modo di curare, abbattendo barriere e portando le cure direttamente a casa dei pazienti. Per la Valchiavenna, un territorio montano con sfide logistiche, rappresenta un’opportunità unica di migliorare la qualità di vita e l’accesso alle specialistiche. Il progetto, nato per patologie cardiologiche e reumatologiche, si amplia ulteriormente, aprendo nuove prospettive di assistenza personalizzata e più vicina alle esigenze di ogni individuo.

Un nuovo percorso per la Valchiavenna: la telemedicina entra in gioco e faciliterà la vita a molte persone in un territorio montano con collegamenti difficoltosi. Il progetto, inserito nel programma Aree interne Valchiavenna, avviato nei mesi scorsi per le patologie cardiologiche, coordinato dal direttore della Struttura complessa di Cardiologia Giuseppe Seresini, e per quelle reumatologiche, con la dottoressa Antonella Musio, è stato allargato ai pazienti cronici respiratori, a seguito dell’acquisto di una sofisticata strumentazione, sotto la guida del direttore della struttura complessa di pneumologia Paolo Pozzi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Telemedicina, meno spostamenti e cure su misura

