TEDxBattipaglia presenta MEET THE SPEAKERS 2025 | il territorio che diventa esperienza

TEDxBattipaglia torna con i “ Meet the Speakers 2025 ”, un ciclo di esperienze ispirate al format internazionale TEDxAdventures che mette al centro il territorio, i suoi talenti e il potere trasformativo delle storie vissute. Non semplici incontri, ma avventure immersive tra natura, scienza, impresa e arte. Ogni appuntamento sarà l’occasione per scoprire luoghi inediti della Campania e conoscere professionisti di spicco che, con la loro esperienza, connettono il locale al globale. Protagonisti assoluti: i giovani e il desiderio di riscoprire il valore autentico nella nostra terra. TEDxBattipaglia. 🔗 Leggi su Zon.it