Tedeschi perseguitati se dissentono. Ma la «democratica» Ue fischietta.

In un mondo in cui la libertà di espressione dovrebbe essere sacrosanta, la Germania perquisisce cittadini che osano criticare i politici sui social, mentre l'Europa sembra fare orecchie da mercante. Un paradosso inquietante che solleva domande sulla coerenza democratica e sui limiti della tolleranza. È il momento di riflettere: fino a che punto siamo disposti a difendere i nostri diritti fondamentali? Continua a leggere.

Perquisiti all’alba in Germania 170 cittadini che hanno criticato o insultato i politici sui social. L’operazione, dipinta come lotta ai discorsi d’odio, lascia indifferente l’Europa. Preoccupata solo dei gay pride in Ungheria. 🔗 Leggi su Laverita.info