Teatro per Ragazzi della Compagnia Teatrop per Museo in Fest

Immergetevi nell’incanto del teatro per ragazzi con la Compagnia Teatrop al Museo in Fest, il festival delle arti promosso dal MArRC di Reggio Calabria. Oggi e domani, in Piazza Orsi, prenderanno vita storie avvincenti e magie teatrali pensate appositamente per i più giovani, continuando un emozionante percorso artistico che unisce cultura, divertimento e creatività. Non perdete l’occasione di vivere momenti indimenticabili di spettacolo e meraviglia.

Prosegue con il Teatro per Ragazzi della Compagnia Teatrop oggi e domani in Piazza Orsi Museo in Fest, il Festival delle Arti organizzato dal MArRC, il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Dopo la parte invernale e la presentazione del programma con il concerto dell' Ensemble.

