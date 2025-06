Teatro Borsoni | Fantasie Metropolitane

portare l’arte e la creatività al centro della vita cittadina. Con un palcoscenico che si apre a spettacoli sorprendenti e iniziative coinvolgenti, il Teatro Borsoni si trasforma in un punto di riferimento per le fantasie metropolitane, creando un ponte tra tradizione e innovazione. Un luogo dove l’estate diventa un’esperienza unica, pronta a sorprendere e emozionare ogni visitatore.

Per la prima volta, l'estate arriva anche al Teatro Renato Borsoni. Inaugurato nel settembre 2024 nel cuore di Via Milano, uno dei quartieri più complessi e al tempo stesso vitali di Brescia, il Borsoni è molto più di un semplice spazio scenico: è un presidio culturale, sociale e urbano, nato per. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it