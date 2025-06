Teatro Ablondi sabato 28 e domenica 29 giugno Il figlio perfetto storia di un burattino

Vieni a scoprire il magico mondo di “Il figlio perfetto - Storia di un burattino” al Teatro Ablondi, sabato 28 e domenica 29 giugno. Una rivisitazione coinvolgente di “Pinocchio - il Grande Musical”, con le musiche dei Pooh e la regia di Saverio Marconi, che incanterà grandi e piccini. Non perdere questa occasione di vivere un’avventura senza tempo, dove sogno e realtà si incontrano in un percorso emozionante e ricco di insegnamenti. Ti aspettiamo per lasciarti conquistare!

“Il figlio perfetto - Storia di un burattino” altro non è che una libera interpretazione de “Pinocchio - il Grande Musical” messo in scena per la prima volta nel 2003 dalla Compagnia della Rancia, con le musiche originali dei Pooh e la regia di SaverioMarconi. La compagnia teatrale “I Tre. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

